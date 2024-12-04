快評：懷念劉家昌　《我是中國人》世代傳唱

中評社快評／台灣流行音樂作曲家劉家昌2日離世，享壽83歲。劉家昌在今年7月1日最後一次在微博發文，透露心願“希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》”。



《我是中國人》是上影集團出品的抗日劇《戰火中青春》的插曲，由劉家昌作詞、作曲，香港歌手張明敏演唱，1982年入選第五屆香港十大中文金曲。該曲原唱是台灣歌手鳳飛飛，收錄在1982年由歌林唱片發行的專輯《我是中國人·你家大門》中。



劉家昌出生在山東，幼年前往韓國，之後去往台灣。“我不管生在哪裡，我是中國人。不論死在何處，誓做中國魂。”集多重身份於一身的劉家昌，以音樂傳遞心聲，將自己過去童年遷徙、少年受欺、青年奮戰的經歷全部填充進了音樂。



劉家昌縱橫樂壇超過60年時間，創作將近3000首歌曲，被推崇為“流行音樂教父”，他曾創作包括鄧麗君的《獨上西樓》、甄妮的《誓言》、鳳飛飛的《有真情有活力》、歐陽菲菲的《嚮往》、劉文正的《諾言》、費玉清的《晚安曲》、《中華民族頌》、以及《我是中國人》等知名歌曲。



劉家昌一直堅持高唱《我是中國人》。他曾多次在媒體採訪中表述自己的愛國情懷，其一生作品中飄臨於詞曲間的漂泊、孤獨、戀家、愛國的情愫成為一代“異鄉人”的情感寄托。



曾受劉家昌提攜的費玉清昨天悲喊，永遠懷念劉家昌。劉家昌遺願“希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》”。劉家昌的遺願相信會有億萬人幫他完成。



中華兒女不忘根，唱《我是中國人》天經地義。劉家昌的《我是中國人》等名歌，是不朽經典，深入人心，必世代傳唱，歷久不衰。