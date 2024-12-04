佛羅倫薩華星藝術團以藝術匯聚人心

二〇二〇年意大利托斯卡納華人春晚的漢服故事表演。受訪者供圖 中評社北京12月4日電／據海外網報導，在意大利佛羅倫薩，這座文藝氣息濃厚的城市裡，佛羅倫薩華星藝術團正用藝術編織著中意兩國人民的心靈紐帶。



艱難創業



佛羅倫薩華星藝術團成立於2017年5月27日，回想起初創時期，團長尹名興用“起步艱難”來形容所面臨的困境。



藝術團的首要難題是缺乏演員。當時，藝術團想成立一個中國舞舞團，但當地的僑二代對中國舞瞭解較少。面對這種情況，團長尹名興並未放棄，他堅信：“民族的就是世界的。僑二代之所以對中國舞關注不多，是因為他們尚未真正領略到中國舞的美和魅力。”



於是，他帶領藝術團踏上了文化宣講之旅，向僑二代介紹中國舞。為了讓孩子們更好地理解中國舞的魅力，他們精心挑選了一些具有代表性的中國民族民間舞，由專業老師教授，並安排孩子們在晚會上表演。



“我們會記錄下這些美好的時刻。當孩子們看到自己的表演後，都被中國舞的美深深吸引住了。現在，一聽說要編排中國舞，孩子們都爭先恐後地參加。”尹名興笑著說，“如今團內的中國舞舞團已經有14名演員了，規模還在不斷擴大。”



藝術團的另一個難題是缺乏足夠的資金支持和人員儲備。“最初，團裡就衹有我們幾個核心成員，負責對接、演出、接送、配餐等大大小小的事項。幾乎所有事情都得親力親為。”尹名興說，“有些演出沒有報酬，還要靠我們自己補貼。我太太是服裝設計師，她也幫了我很多。”

