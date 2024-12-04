中評社香港12月4日電／韓國當地時間4日凌晨5時許召開國務會議，通過解除緊急戒嚴令的決議案。



新華社報導，當天凌晨稍早時候，韓國總統尹錫悅通過電視直播宣布，已經撤回戒嚴部隊，將馬上通過召開國務會議解除戒嚴令。



尹錫悅3日晚在首爾龍山總統府發表緊急談話，發布緊急戒嚴令。尹錫悅表示，此舉是為了鏟除“從北勢力”，維護“自由憲政秩序”。4日凌晨早些時候，韓國國會召開會議，通過要求解除戒嚴令的決議案。韓國國會議長室表示，隨著決議案的通過，緊急戒嚴令無效。