澳大利亞華裔青年大學生到海南研習交流

澳大利亞大學生參觀海南大學校史館。（圖源：人民網） 中評社北京12月4日電／據人民網報導，12月1日，2024年澳大利亞華裔大學生海南交流活動在海口啟動，來自澳大利亞的八名青年大學生來到海南自貿港，將在瓊島展開為期半個月的研習交流。本次活動主題為“澳燃鄉情 探新自貿”，以實習＋家庭寄宿的形式，通過省情考察、旅行游覽，深入瞭解海南自貿港建設進程，領略海南的獨特風土人情和地方文化。



此次八名大學生中有四人祖籍海南。澳大利亞海南總商會副會長覃業就支持女兒覃繪錦回到故鄉實習，他期待澳瓊兩地學生能相互交流學習、生活和文化。澳大利亞大學生回澳後可為海南多做宣介，讓國外更多年輕人瞭解中國。覃繪錦說，此次實習項目不僅是深入瞭解海南自貿港建設的寶貴機會，更是華裔青年與祖籍國文化和家鄉情感連接的橋梁。她將在實習中進一步加深對海南自貿港建設的理解，感受這裡蓬勃發展的經濟與社會活力，同時期待與當地青年進行深度交流與合作，攜手探索未來的發展機遇。



澳大利亞莫納什大學的大二學生張晨煜此次在海南大學商學院實習。他認為此行不僅是將所學知識和實踐相結合的難得機會，更是一次深入瞭解海南文化的機會。他希望此次實習對學業有所促進，同時能游覽海南美景，體驗海南風俗，結識不同的朋友。



接下來，活動主辦方海南省政府僑務辦公室將安排這些華裔大學生訪問洋浦經濟開發區、三亞崖州灣科技城、文昌航天城、中國熱帶農業科學院椰子研究所。參觀海南第一僑宅蔡家宅和南海博物館。並到東坡書院瞭解中國傳統文化，在檳榔穀尋訪海南黎苗傳統文化；體驗海南環島旅遊公路，感受瓊島脈動。為了加深對海南生活的體驗，青年學子們還將到海口市民的家庭住宿。