韓國最大在野黨要求總統立即主動辭職

中評社香港12月4日電／韓國最大在野黨共同民主黨4日在國會召開緊急議員會議並發表決議文說，總統尹錫悅應立即主動辭職。



新華社報導，決議文強調，尹錫悅宣布緊急戒嚴違反憲法，沒有遵守發布緊急戒嚴令所必需的任何條件。他若不主動辭職，共同民主黨將推進彈劾。



決議文還說，宣布緊急戒嚴是無效且嚴重違反憲法和法律的行為，屬嚴重的內亂行為，是充足的彈劾理由。