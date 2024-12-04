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韓國最大在野黨要求總統立即主動辭職
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2024-12-04 09:19:25
中評社香港12月4日電／韓國最大在野黨共同民主黨4日在國會召開緊急議員會議並發表決議文說，總統尹錫悅應立即主動辭職。
新華社報導，決議文強調，尹錫悅宣布緊急戒嚴違反憲法，沒有遵守發布緊急戒嚴令所必需的任何條件。他若不主動辭職，共同民主黨將推進彈劾。
決議文還說，宣布緊急戒嚴是無效且嚴重違反憲法和法律的行為，屬嚴重的內亂行為，是充足的彈劾理由。
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