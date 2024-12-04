韓國總統府多名幕僚據報請辭

中評社香港12月4日電／韓國總統尹錫悅解除實施大約6小時的戒嚴令後，韓聯社報導，總統府首席秘書、室長等幕僚，集體提出辭職。



香港電台援引報導，韓國最大在野黨共同民主黨在國會召開緊急議員會議，並發表決議文，要求尹錫悅應立即主動辭職，指尹錫悅宣布緊急戒嚴違反憲法，沒有遵守發布緊急戒嚴令所必需的任何條件，若果他不主動辭職，共同民主黨將推進彈劾。



國會議長禹元植形容今次事件見證國會是維護韓國民主主義的最後堡壘，國會必將與民共同捍衛民主憲政秩序，採取一切必要措施穩定國家混亂局面。