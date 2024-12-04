美國說韓國政府未事先告知將發布緊急戒嚴令

12月4日凌晨，警察在韓國首爾的韓國總統府外戒備。（圖源：新華社） 中評社北京12月4日電／據新華社報導，美國國務院發言人韋丹特·帕特爾在3日舉行的記者會上說，韓國政府未事先通告美方將發布緊急戒嚴令。



美國國防部發言人帕特裡克·賴德當天表示，駐韓美軍部署沒有調整。



美國國家安全委員會一名發言人說，美方將繼續監控韓國當地局勢。



韓國總統尹錫悅當日發布緊急戒嚴令後，正在安哥拉訪問的美國總統拜登對媒體表示，已聽取關於相關事態的匯報。