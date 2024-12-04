中評社香港12月4日電／韓國總統尹錫悅的六小時戒嚴鬧劇今日凌晨結束，有報導說韓國執政黨領導層要求尹錫悅退黨。



韓國JTBC電視台4日報導，韓國執政黨領導層要求尹錫悅退黨。



另外，韓國最大在野黨共同民主黨4日在國會召開緊急議員會議並發表決議文說，總統尹錫悅應立即主動辭職。