【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓國執政黨領導層要求尹錫悅退黨
http://www.CRNTT.com
2024-12-04 09:40:39
中評社香港12月4日電／韓國總統尹錫悅的六小時戒嚴鬧劇今日凌晨結束，有報導說韓國執政黨領導層要求尹錫悅退黨。
韓國JTBC電視台4日報導，韓國執政黨領導層要求尹錫悅退黨。
另外，韓國最大在野黨共同民主黨4日在國會召開緊急議員會議並發表決議文說，總統尹錫悅應立即主動辭職。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓國總統府多名幕僚據報請辭
(2024-12-04 09:27:53)
美國說韓國政府未事先告知將發布緊急戒嚴令
(2024-12-04 09:22:10)
韓國最大在野黨要求總統立即主動辭職
(2024-12-04 09:19:25)
韓國緊急戒嚴令解除
(2024-12-04 09:17:02)
林思銘邀婦女協會參訪 韓國瑜現身婆媽歡呼
(2024-12-03 11:06:01)
韓國監獄囚犯正迅速老齡化
(2024-12-03 09:57:49)
沒幫韓國瑜酒測 王義川就職首日很低調
(2024-12-02 15:58:15)
王義川就職 韓國瑜笑問：現在要酒測嗎？
(2024-12-02 15:50:20)
韓國瑜主持大法官人事公聽會 強調兩原則
(2024-12-02 10:49:30)
韓媒：韓國成功研發遠程地空導彈
(2024-12-01 08:50:55)