中外學者深入對話中國式現代化內涵

（圖源：人民網） 中評社北京12月4日電／據人民日報報導，“讀懂中國，關鍵要讀懂中國式現代化。”人民網推出“讀懂中國”節目，通過國際政要與中外學者的深入對話，解讀真實、立體、全面的中國。



既要物質富足、也要精神富有，是中國式現代化的崇高追求。



本期《讀懂中國》節目邀請到外交學院英語系教授、文化人類學博士石毅與美國知名時事評論員、太和智庫研究院高級研究員艾那·唐根（Einar Tangen）進行對話，從中華優秀傳統文化的角度講述物與人的關係，闡釋物質文明和精神文明協調發展下中國式現代化的時代意義與世界意義。



唐根指出，在國家追求現代化進程中，需要平衡物質文明與精神文明二者的關係。小到個人的生活，大到國家的發展，精神文明中蘊含的價值觀與文化是相通的。他認為，中國追求物質文明與精神文明相協調的價值觀，正是中國式現代化帶給世界的意義所在。



談及中國優秀傳統文化日益增強的全球影響力，唐根正面回應了對西方關於“‘全球化’等於‘中國化’”的質疑。在他看來，世界並未因中國的崛起而變得“中國化”，而是中國因其自身的發展和文化在世界範圍內獲得了更高的認可度。



“中國沒有輸出自己的意識形態，不是去告訴人們應該成為什麼，而是向人們展示：你能夠成為什麼！”唐根說。



石毅強調，一個國家的現代化，物的全面豐富和人的全面發展同樣重要。她表示，中國在持續改善人民的物質生活、豐富人民的精神生活方面，取得了豐碩成果。

