12月2日，中國向聯合國交存黃岩島領海基線聲明和海圖。圖為黃岩島領海基線示意圖。圖源：央視網 中評社北京12月4日電／據大公報報導，中國常駐聯合國副代表耿爽2日代表中國政府向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯交存《中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明》和相關海圖。該《聲明》及海圖將在聯合國網站公布。



黃岩島是中國固有領土。今年11月10日，中國政府根據《聯合國海洋法公約》等國際法及《中華人民共和國領海及毗連區法》，劃定並公布黃岩島領海基線。這是中國政府依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例。



根據《聯合國海洋法公約》，沿海國應將本國領海基線海圖或地理坐標表的副本交存於聯合國秘書長。此次交存既是中國作為《聯合國海洋法公約》締約國履行公約義務的國際實踐，也是捍衛自身領土主權和海洋權益的正當之舉。



中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸就此接受大公報採訪時表示，交存黃岩島領海基線聲明和海圖有多重深意。首先，此舉是中國履行締約國義務的表現，反映出中國作為公約締約國，遵守公約規定。其次，從發布基線到交存並無明確時間規定，此時中方交存可以看出是中國對菲近期在南海頻繁挑釁鬧事的反制手段，有警示或震懾作用。