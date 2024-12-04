讀懂中國　需讀懂進一步推進中國式現代化

左圖：3日，2024年“讀懂中國”國際會議與會嘉賓在會場外交流。圖源：新華社；右圖：3日，2024年“讀懂中國”國際會議（廣州）在廣州越秀國際會議中心開幕。圖源：大公報 中評社北京12月4日電／據大公報報導，12月2日至4日，2024年“讀懂中國”國際會議在廣州舉辦。3日，國家主席習近平向2024年“讀懂中國”國際會議（廣州）致賀信。習近平指出，讀懂中國，需要讀懂進一步全面深化改革、推進中國式現代化。今天的中國正在加快構建高水平社會主義市場經濟體制，穩步擴大制度型開放，主動對接國際高標準經貿規則，積極打造透明穩定可預期的制度環境。中國式現代化建設，既能滿足14億人民對美好生活的向往，也將為世界和平發展作出新的更大貢獻。



外賓：世界不需要霸權 但需要領導力



綜合新華社、記者敖敏輝報導：習近平強調，當今世界百年變局加速演進，世界各國既面臨新的風險和考驗，同時也擁有新的發展機遇和進步前景。中國期待同各國攜手創造有利發展的環境和條件，積極應對各種困難和挑戰，推動實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界各國現代化，譜寫構建人類命運共同體的新篇章。



改革開放發展了中國 也造福了世界



2024年“讀懂中國”國際會議主題是“將改革進行到底──中國式現代化與世界發展新機遇”。與會嘉賓認為，習近平主席的賀信深刻闡明了中國進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義，表達了中國與世界各國攜手同行現代化之路、推動構建人類命運共同體的堅定決心，為開好本次會議提供了重要指引。



與會嘉賓表示，中共十八屆三中全會以來，新時代全面深化改革取得重大實踐成果、制度成果、理論成果，為推進中國式現代化注入強大動力。事實證明，改革開放不僅發展了中國，也造福了世界，是中國和世界共同發展進步的偉大歷程。中共二十屆三中全會立足新起點系統部署進一步全面深化改革，採取一系列舉措擴大高水平對外開放，必將在守正創新中推動中國式現代化行穩致遠，為各國發展提供更多機遇，為世界注入更多穩定性和正能量。