東莞引入逾30港澳服務機構　護航知識產權

3日上午，採訪團一行到訪東莞市知識產權運營中心。圖源：大公報 中評社北京12月4日電／據大公報報導，3日上午，“同心築夢.共謀發展”粵港澳媒體灣區行聯合採訪團一行走訪了東莞市知識產權運營中心。東莞市知識產權運營中心總經理王禹森介紹，中心自成立以來，已為超過1000家企業提供服務，並引入了包括港澳地區在內的30多家高端服務機構，提供全方位的法律支持。



超8000港企在東莞扎根發展



記者瞭解到，香港一直是東莞第一大外資來源地，超過8000家港資企業在東莞扎根發展，全市實際吸收港資超487億美元，占全市外資的比重達6成。香港也是東莞的第一大出口市場，去年莞港貿易總額達到1690億元人民幣。在東莞扎根的港資企業眾多，王禹森透露，當前，中心正與多家港澳科技企業洽談合作，力圖將優質的技術成果引入東莞，推動當地創新發展。



王禹森特別提到，知識產權轉移轉化以及相關金融服務是運營中心的亮點之一。近年來，中心幫助企業完成了25億元的質押融資，並主導了東莞市第二次資產證券化產品的發布，幫助13家企業融資超過1.07億元人民幣。據悉，東莞擁有國內有效發明專利量7.27萬件，居廣東省第三位，全市累計有效註冊商標64.19萬件，居廣東省第四位。



拓斯達集團副總裁兼董事會秘書謝仕梅告訴記者，作為一家專注於科技研發的企業，公司對知識產權的保護尤為重視。她介紹，公司多年來在底層技術研發上持續投入。知識產權不僅是公司對研發成果的認可，也是為研發人員提供信心和激勵的途徑。