中評社北京12月4日電／網評：民進黨造謠唱衰大陸經濟 難以自救

來源：大公報 作者：朱穗怡



近月台灣方面不斷造謠抹黑和唱衰大陸經濟。先是宣稱“大陸經濟持續低迷不振”，“地方政府以詐騙等理由凍結企業資金或罰款”，提醒台商注意赴大陸投資風險；最近又聲稱“大陸方面勸阻台商從大陸撤資、撤廠，并要求台商配合新投資策略，協助因應特朗普上任後的經貿衝擊”，還說“大陸強化國安監管、發布懲‘獨’司法文件等，在陸台商投資經營風險升高，已加速撤離大陸”。這些言論根本就是子虛烏有、惡意造謠。



最近大陸有關方面相繼舉辦台商座談會、產業鏈供應鏈對接會、產業交流會，介紹中國式現代化機遇，支持台商融入新發展格局、參與高質量發展。廣大台商積極響應，踴躍參與，充分證明大陸新一輪改革開放的廣闊機遇是誣蔑抹黑不了的，廣大台商台胞到大陸開拓事業也是欺騙恐嚇擋不住的。



《2024年全球創新指數報告》顯示，大陸是10年來創新力上升最快的經濟體之一，創新發展正展現出強大動能和廣闊前景。今年前三季度，大陸經濟同比增長4．8％，增速在世界主要經濟體中位居前列，其中高技術產業投資同比增長10％，連續7個月保持兩位數增長，為新質生產力加快形成和經濟結構加快轉型升級提供有力支撑。新舊動能加快轉換，制造業技改投資增長9．5％，整合電路產量、出口同比分別增長26％、22％。



大陸經濟發展動力足、韌性強，市場化、法治化、國際化營商環境持續優化。許多台商仍看好大陸經濟發展前景。今年1至9月兩岸貿易額達2124．4億美元，同比增長9％，其中大陸對台出口556．7億美元，同比增長10．6％；自台進口1567．7億美元，同比增長8．5％；大陸新設台商投資企業5725家，同比增長5．6％。由此可見，經過40多年發展，兩岸經濟交流合作規模不斷擴大、層次不斷提升、領域不斷拓展，保持著良好發展勢頭。

