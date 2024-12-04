中評社北京12月4日電／網評：賴清德“急中生錯”馬屁拍到馬蹄上

來源：大公報 作者：蘇虹（上海大學特聘教授）



台灣地區領導人賴清德竄訪太平洋島國，本想趁著“經停”美國展示一下所謂“美台友好”，但卻被禁止踏上美國本土，只能過境夏威夷。因在夏威夷見不到重要角色，篤定會被各方嘲笑，只得找美國國會前衆議長佩洛西通了個電話粉飾面子。此前賴清德當局在美大選中押寶哈裡斯而遭特朗普嫌棄，此次又碰了美國當選總統特朗普最恨的人，對此，一心想抱美大腿的賴清德這下指定要與特朗普結仇了，馬屁拍到馬蹄上，不但會自取其辱，而且不知道什麼時候會被踢上腳。



賴清德上台後，便迫不及待地籌劃“訪問”三個太平洋“邦交國”。針對外界對賴清德是否“過境”美國的問題，民進黨當局稱，途中是否“過境”美國夏威夷、關島“仍在規劃”。



“過境”是民進黨當局的慣用“擦邊”伎倆。原想“過境”美國本土遭拒，只得“經停”夏威夷。原想“過境”美國本土跟主子討塊肉吃，卻不料只能“經停”夏威夷，算是討得一根“雞肋”。



民進黨反複失算空歡喜一場



“雞肋”就“雞肋”吧，雖然原來的願望沒有實現，但也總算“擦邊”了。既然過境夏威夷，總得找幾個美國要人見個面、展示一下友好吧？可美國主子偏偏不給面子，找了半天只有美國國會前衆議長佩洛西同意與其通電話，事後聲稱討論“中國軍事威脅”雲雲。



賴清德此番騷操作，可謂“急中生錯”，馬屁拍到馬蹄上了。美國國會前衆議長佩洛西是美國總統當選人特朗普最恨的人。在特朗普第一次當選美國總統時，佩洛西曾兩次在美衆議院彈劾他，還曾當衆把他的報告書撕得粉碎，讓全世界通過電視見到了美國政客間毫不掩飾的惡鬥，其羞辱特朗普的效果可謂全球震驚，特朗普也因此氣得大罵佩洛西是“老妖婦”“老巫婆”。

