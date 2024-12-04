港鐵工會倡引入AI偵測減少意外

左圖：大公報記者從輕鐵月台經扶手電梯抵達港鐵站大堂。右圖：大公報記者在紅磡站實測扶手電梯，“企定定”到大堂用了41秒。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，港鐵在今年初開始，把200條扶手電梯速度減慢，香港鐵路專業人員工會主席林偉強表示，經過測試，速度較原本調慢了十分之一。



人快將跌倒會自動減速



鐵路運輸專業人員協會主席張年生補充，扶手電梯由底部至頂部的梯級（Upper Low Landing），無論由上至落或由落至上，當腳踏上梯級的第一步或踏出梯級的最後一步離開，扶手電梯內部由靜止到運行或運行到靜止，在調慢速度後，均可減少出現“跣腳”的風險，從而減低乘客跌倒的風險。另外，張年生期望本港能盡快引入人工智能（AI）技術扶手電梯，當檢測到有乘客快將跌倒便自動減慢扶手電梯速度，降低意外發生的風險。



坊間有意見指出，若想乘客無論上落都守規矩“企定定”，可考慮把現時兩邊扶手電梯改設為單邊位。林偉強指出，現時扶手電梯闊度約800毫米，造價逾百萬元；即使將其更換至400毫米闊度的“單邊位”扶手電梯，安裝成本亦不會便宜很多，不符合經濟原則；其次是“單邊企位”的扶手電梯載客量比“雙邊企位”少一半，對疏導人流成效方面有減無增。張年生表示，設立“單邊企位”扶手電梯只會令港鐵車站月台或大堂人流更擠擁，因為乘客排隊搭扶手電梯的人龍必定增長。



惟港人多年來已習慣乘搭扶手電梯時“左行右企”，於頻繁被行經的左邊電梯梯級，林偉強表示，其損耗速度較快是正常現象。張年生強調，“損耗”不等於“損壞”，亦不會令電梯側向一旁。他指出，現時扶手電梯在使用壽命方面的設計為40至50年，加上港鐵公司每半年至一年都會進行詳細檢查，電梯配件若出現任何損耗會即時更換，所以“左行右企”不會加快電梯損壞程度。