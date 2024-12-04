警方打擊太空油毒品　拘99人最小12歲

圖：警方上月展開反毒品行動，拘捕了99人，檢獲多種毒品及太空油，估計總市值約3700萬元。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，警方上月進行打擊網上販毒及太空油的行動，拘捕99人，其中五名是學生，年紀最細衹有12歲，檢獲市值約3700萬元毒品，包括約1.7公升液態太空油、一公斤太空油粉末及9900多枚太空油煙彈等；檢獲的太空油及粉末可額外製造多近5000枚太空油煙彈。



搗破網上販毒集團



警方在行動期間執行八個臥底行動佯裝買家交易，鎖定一個在網上售賣毒品的販毒集團，成功搗破其位於土瓜灣、青衣、打鼓嶺及大角咀的一個太空油處理中心及三個毒品儲存倉及分鎖點，拘捕八名男女，並檢獲530克太空油粉末、一公升太空油、2227枚太空油煙彈及3.8公斤其他毒品。



警方今年首10月共偵破90宗太空油案件，拘捕132人，檢獲逾八公斤太空油粉末，宗數已是去年總和逾十倍，近期更有學校舉報指，有學生攜帶懷疑太空油及大麻煙油返校。香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君指出，太空油主要成分為依托咪酯或異丙帕酯，醫學上用作麻醉誘導藥，長期濫用會令身體產生耐藥性難以戒斷，對青少年的腦部發展影響尤為嚴重，過去甚至曾接獲三宗吸食太空油後而死亡的案例。



青協青年違法防治中心督導主任梁兆騏指出，協會支援的個案由去年全年兩宗急升至今年逾70宗，主因包括部分青少年對其嚴重性及潛在威脅存有誤解而輕視其禍害；近期甚至有青少年吸食太空油後情緒控制出現問題，在學校爭執期間打人。