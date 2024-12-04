2024印尼大中學本土中文教師培訓班開班

12月2日，中國駐印尼大使館文化參贊王思平致辭。（印尼阿拉扎大學孔子學院供圖）（圖源：新華社） 中評社北京12月4日電／據新華社報導，為期三天的2024印尼大中學本土中文教師培訓班2日在雅加達開班，吸引了印尼大學及中學的60多名中文教師參與。



此次培訓班由中國教育部中外語言交流合作中心委托福建師範大學主辦，印尼阿拉扎大學孔子學院承辦，旨在提升印尼本土中文教師的專業素養和教學技能，為印尼中文教育高質量發展提供支持。來自福建師範大學的三位專家將圍繞中文語音、詞匯、語法及漢字教學的理論與實踐，以及教學設計與資源選用等方面，為參訓教師提供深入培訓，助力其提升課堂教學水平。



中國駐印尼大使館文化參贊王思平在致辭中說，在中印尼命運共同體建設的背景下，中文教育在印尼展現出蓬勃發展勢頭，學習中文已成為印尼社會的一大潮流。他強調，此次培訓不僅是提升教學能力的重要契機，更是推進中印尼中文教育標准化建設的一次嘗試，期待本土教師將培訓成果惠及更多同仁，助力解決師資短缺問題。



印尼駐華大使館教育參贊李健表示，教育與文化合作對推動兩國關系發展至關重要。他呼籲整合學術、商業、政府與社區資源，共同推動中印尼教育合作，期待未來雙方在中文教育領域開展更多務實合作。