居韓華人聞戒嚴感恐怖　留學生不敢外出

中評社北京12月4日電／據大公報報導，韓國總統尹錫悅昨晚宣布實施“緊急戒嚴令”，有居韓華人形容事出突然，昨晚首爾街上所見，便利店如常營業，似乎暫未受到影響。有正在首爾的香港旅客表示，打算按原定計劃完成未來數日行程，但會同時密切留意最新消息。



便利店凌晨如常營業



正在韓國首爾的香港旅客鐘小姐昨晚接受大公報訪問表示，晚上在韓國酒店房間內，看到韓國戒嚴的新聞報導，感到很突然，“完全不知道發生什麼事！”她反問記者，“戒嚴對旅客有什麼影響？”她表示，暫未收到任何由韓國發出的短訊通知或警告，她從酒店窗口看出街道上，見到衹有少量車輛在行駛，其間看到疑似救護車經過，“都不知什麼情況，應該不會影響今日的行程，明天都會出外去看看。”



居韓華人張小姐向大公報記者表示，昨晚9時許外出與友人聚會，“我突然在社交群組上收到很多消息稱，韓國有戒嚴令，覺得很恐怖，我就馬上乘搭出租車回家。”她向大公報記者提供於當地凌晨1時拍攝街道上情況的視頻，從視頻所見，24小時便利店如常營業，街上車輛行駛無阻。她說，暫未收到工作單位通知停工的消息，預計今日需如常上班。她引述韓國出租車司機說，韓國戒嚴對普通居民以及訪韓旅客影響不大。



“我都不敢外出。”在韓國的留學生黃同學向大公報記者表示，首次看到首爾有這種大型事件發生，聽說有宵禁限制，但見到外面街道上仍有市民在便利店門外用餐，街燈明亮，人流與平日相若。黃同學稱，暫未收到學校停課的通知，“今天都應該要如常上課。”另一位居韓華人說，留意到新聞報導戒嚴的消息，“我都不知道，目前沒有什麼動靜”，居住小區沒有任何聲響，同樣表示暫未收到停工消息。