戒嚴令引發震蕩　韓股韓圜急挫

中評社北京12月4日電／據大公報報導，韓國昨晚在未有預警下突然宣布戒嚴，消息即時引發環球股市波動，震央的韓股及韓圜首當其衝急挫，連帶台日股夜盤亦受累。韓國央行表示今晨（4日）召開會議討論市場穩定措施。



港股外圍未見異動，恒指夜期最多跌131點後反彈，尾段跌幅不足30點。證券業人士認為，港股受中美因素影響較多，雖然事件對環球股市帶來不明朗因素，但相信港股不會受韓股拖累而插水。



韓國昨晚宣布緊急戒嚴令，韓圜匯價走弱一度跌2．7％，低見1444．09韓圜兌1美元，創2022年10月以來新低。美國掛牌的iShares MSCI韓國指數ETF曾瀉7％，中段收窄至4．4％。美國掛牌的浦項鋼鐵亦曾挫7．8％，三星電子在英國倫敦股價一度暴跌超5％。另外，韓圜貶值連帶韓國加密貨幣交易所Upbit的比特幣一度下探30％，低至66500美元，瑞波幣一度暴跌60％。外圍市況亦被波及，台指期夜盤、日經225指數期貨跳水。



市場一度傳出韓股周三維持正常交易，但昨晚11時韓國證交所發言人證實，正在評估是否會恢複正常交易。



另外，韓國企劃財政部長官崔相穆、央行行長李昌鏞和金融監管機構官員發表聯合聲明稱，將采取一切可能的措施穩定金融和外匯市場，包括提供“無限流動性”，具體市場支持措施將於周三公布。