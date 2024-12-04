議員倡關愛隊家訪　加強長者防騙意識

圖：有長者與家人平日甚少聯繫，未必知悉最新的騙案手法，增加中招風險。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，運用好積蓄，對長者安享晚年很重要，但誤墮電騙陷阱，一生積蓄便隨時化為烏有。有長者夫婦遭騙徒謊稱內地公安辦案，“連嚇帶騙”要求“配合調查”，最後痛失所有積蓄，現要靠政府高齡津貼（俗稱“生果金”）度日。



騙案手法亦層出不窮，最近出現以AI模仿議員聲音，騙取工會分會理事數萬元；亦有市民遇上“前上司”求助，直言“把聲真的很似”，一度誤信對方，險招致金錢損失。有議員建議政府可針對長者密集的地區，與關愛隊積極上門探訪，加強向長者宣傳防騙信息，減少長者們受騙的機會。



年逾80的林伯伯和70多歲的林太，今年初遇騙徒冒認內地警方，以配合辦案為由，被詐取全副身家合共124萬元。林伯伯說，今年1月接到電話，對方聲稱是“伊麗莎白醫院主任”，表示有人自稱林太在“廣州伊麗莎白醫院”偷了32顆安眠藥，林伯夫婦否認與事件有關，騙徒提出若要證明清白，必須向廣州公安報警，更主動“協助”兩人聯絡“廣州公安警官”，實為騙徒同夥。



林伯伯聯絡“廣州公安警官”後，該“警官”先是明確報出林伯伯和林太的個人信息，包括姓名、身份證號等，隨後表明證實林太沒有偷藥，但涉及一單金融案件。



區議員收數十宗長者受騙求助



騙徒強調“涉案金額龐大，不配合調查會面臨刑事拘留”，更要求兩老每日通過視頻電話報到三次，其間不能隨意外出，暗示他們的行程會被監視。林伯伯憶述，在連續“報到”幾日之後，騙徒以“調查資金來源”為由，要求他們將全部資金轉賬到指定的銀行戶口。“我們很害怕，衹有照做，現在一夜之間什麼都沒有了！”林伯伯無奈地說：“以前還有點積蓄，現在不靠政府幫忙，連飯都沒得吃。”