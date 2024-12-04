長者心靈空虛墮網戀騙案

中評社北京12月4日電／據大公報報導，網上情緣騙案近年經常發生，受害人包括銀發一族。有失婚六旬婦人只憑相片，就相信對方是相中人，發展出網上情緣，結果損失超過200萬元；也有年近七旬婦人瞞著丈夫，與自稱“無國界醫生”學英文、傾心事，傾足半年才發現對方另有意圖。



年近七旬的鄧太表示，曾在社交網站接獲陌生男子私訊，邀請成為“好友”。對方報稱是英國人John，任職無國界醫生，妻子已因病過身，想找人傾心事，因見對方相貌堂堂，自己又想學好英文，於是與對方持續傾談長達半年。



鄧太透露，與丈夫的關系一般，難得有人關心，每日噓寒問暖，樂於有人跟自己傾心事。這種持續保持聯絡的關系，維持長達半年，對方從來沒有提出自己財困或要求借錢，有一日，對方反而提出打算將自己一筆財產，無償送給鄧太，鄧太恐防有詐，決定終止聯絡，“之前另一個報稱是美國人，名叫Rama，又是任職醫生，妻子因交通意外過身，又是‘賣慘’！”



香港情緒健康學會會長、精神科專科醫生林美玲引述一宗求助個案，事主是一名六旬離婚婦人，在網上認識一名自稱工程師的華僑，二人交往大半年發展成情侶關系，但一直沒有見面，其間男方經常以不同借口借錢，婦人先後向對方轉賬，累計金額超過200萬元，但仍然深信對方。後來不同住的子女發現母親有巨額轉賬紀錄，查問後才揭發騙局，於是立即報警。