港12人遭禁錮滯東南亞　特區全力拯救

圖：港人懷疑在東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象。圖為犯罪集團曾大規模禁錮他人進行電騙的KK園。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，保安局局長鄧炳強昨日（3日）在立法會保安事務委員會表示，港人懷疑在東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象。截至上月25日，執法部門共接獲23宗求助個案，其中11人已回港，餘下12人報稱人身自由受到限制，但仍安全並且可以與家人或當局聯絡，入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進，保安局的專責小組會繼續協調執法部門的相關跟進工作，全力拯救受困港人，行動細節不便透露。



自願或被騙前往工作



鄧炳強指出，上述個案均屬於自願或被騙去從事工作，並無人因為旅行時“行行下街突然被捉走”，部分個案是在繳納贖金後才獲釋，當局會進行加強宣傳工作，因為比起事後營救更有效率和減少傷害，亦會向已返港的受害人瞭解情況及透過網上巡邏進行情報工作，以及進行國際合作。他提醒市民在前往外地旅遊前應留意在目的地可能面對的人身安全風險，亦應先瞭解當地風俗習慣及謹記遵守當地的法律法規，市民亦切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱所謂可以“賺快錢”的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的外地職位有所警惕。



另外，入境處協助在外香港居民小組今年至今共收到2730宗求助個案，當中近六成涉及港人在外遺失旅行證件；港人在外住院、患病，或遇上交通意外方面，今年首10個月則分別收到596宗和60宗求助個案。鄧炳強表示，入境處一直致力提升小組的緊急求助服務，包括今年3月於入境處流動應用程式增設1868聊天機械人，加強對在外遇事港人的支援，小組來年會持續加強預防性的工作，包括利用宣傳增加市民對國家領事保護的認知和外游安全意識，以及加強人員培訓以提升小組的應變能力。