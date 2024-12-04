旅議會籲游韓港人小心　緊記求助熱綫

圖：首爾昨晚宣布戒嚴後，有直升機不斷在國會大樓上空盤旋。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，韓國是港人外游熱門目的地，對於韓國總統尹錫悅昨晚突然宣布實施緊急戒嚴令，香港旅游業監管局今日淩晨回複《大公報》查詢時表示，截至昨晚11時30分，有大約27個香港旅行團、約405人正在韓國當地；另有起碼兩團、約33人今日出發往韓國。香港旅游業議會呼籲身處當地的港人出門小心，留意政府公告，并緊記入境處24小時求助熱綫。



大公報記者今日淩晨查閱香港機場管理局網頁，航班資料顯示，今日全日有17班航機飛往韓國首爾，18班航機由首爾抵港，全部狀況未見異常，沒有顯示航班取消或嚴重延誤。國泰航空表示，往返香港及首爾的航班運作如常，會密切留意事態發展。



香港旅游業議會總幹事楊淑芬昨晚回複傳媒查詢時表示，議會暫時未收到任何求助，據悉當地市面一切如常，行程未受影響。旅議會主席徐王美倫表示，向當地合作夥伴查詢後，未知戒嚴實際措施內容，呼籲身處當地的港人出門小心，留意政府公告，并緊記入境處24小時求助熱綫。



東瀛游表示，現時有六個旅行團、約110人在韓國，行程暫時沒有受到影響。



縱橫游表示，現時有五個旅行團、逾100人在首爾。縱橫游常務董事袁振寧昨晚表示，全部團員安全，昨晚已返回酒店休息。他稱若當地政治行動升級，或香港特區政府發出紅色或黑色外游警示，旅行社便會取消在當地旅行團的餘下行程，盡快安排團友返港，“看看事態如何轉變，明早再看看有沒有客人因為很擔心要求回港。”