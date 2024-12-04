“左右企定”搭扶手梯　疏導人潮安全快捷

左上圖：港鐵油塘站昨午發生扶手電梯意外，一名老婦帶著手拉車跌倒，送院搶救。左下圖：港鐵人員在扶手電梯宣傳“左右企定”。\網上圖片；右圖：大公報記者早上繁忙時間到天水圍港鐵站的扶手電梯觀察，發現乘客基本都是“左行右企”。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，昨午港鐵油塘站再發生扶手電梯意外，一名老婦帶著手拉車在扶手電梯跌倒，頭部朝下倒臥梯級送院搶救。油塘站三周內已發生六宗同類事故。港鐵表示今年首三季，99個車站共錄得430宗扶手電梯意外，自今年初開始港鐵把200條扶手電梯速度減慢，主要是較多長者使用的車站。港鐵又派出扶手電梯大使站在扶手電梯宣傳“左右企定”，引起網民熱烈討論，有網民批評“阻人返工”、“難改習慣”，也有網民支持為安全計，應改變“企一邊”的習慣。



大公報記者於繁忙時間實測港鐵扶手電梯的便捷與安全性，結果與港鐵內部進行的電腦模擬結果一樣，繁忙時間“左右企定”疏導人流較“左行右企”理想及安全。



大公報記者分別在天水圍站及紅磡站的繁忙時段，實測乘搭港鐵扶手電梯與走樓梯的需時情況。每日天水圍站有不少市民會乘搭輕鐵到天水圍西鐵站轉乘西鐵，輕鐵月台有兩條扶手電梯直通往西鐵大堂，有效疏導輕鐵月台的人群，記者從輕鐵月台經扶手電梯“企定定”抵達大堂，耗時2分42秒；而以“左行右企”則快了20秒，耗時2分22秒。



港鐵扶手梯首三季430宗意外



惟天水圍輕鐵站通往西鐵大堂的通道設計需一段路程，若市民棄扶手電梯改為行樓梯或乘升降機，需步行約5分鐘才能到達西鐵大堂，故大部分乘客選擇扶手電梯通往西鐵大堂。



不過，即使於繁忙時段乘客選擇用步行樓梯往西鐵大堂，由於該樓梯只有一人身位闊，記者即使跑步上樓梯，仍被身後的乘客催促。



在紅磡站的繁忙時段，記者實測扶手電梯，發現“企定定”到大堂耗時41秒，而以“左行右企”則耗時38秒，兩者只相差三秒；不過，乘客大部分會選擇“左行右企”。而紅磡站的步行樓梯屬於剪刀式設計，記者從月台用行樓梯方式通往大堂，耗時1分20秒，較以扶手電梯往大堂需時多42秒。

