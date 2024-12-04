議員全力支持《施政》藍圖

圖：行政長官李家超昨日率領主要官員及部分行政會議成員，到立法會與議員午宴。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／﻿據大公報報導，行政長官李家超昨日率領主要官員及部分行政會議成員，到立法會與議員午宴。立法會主席梁君彥致辭時表示，立法會不會是改革的旁觀者和評論者，而是參與者和推動者，將全力支持落實施政報告所提出的改革理念及藍圖。



梁君彥指，原訂於上月8日舉行的午宴因特首有“特別急事”無法出席，押後至昨日舉行，正體現行政長官重視行政立法關係。他又表示，11月23日舉行搬遷儀式時，切燒豬環節亦是在11時23分，認為本屆立法會與“23”有緣。



梁君彥說，立法會大樓完成擴建後，搬遷時間較原先提早了幾月，形容工程是政府跨部門團隊協作成果，是良性互動的成功例子。他又說，議員樓層之間出入權限有放寬，官員可憑立法會出入許可證自由穿梭議員樓層，方便官員與議員聯繫交流，“為市民、為香港，多做事、做成事”。



梁君彥認同李家超在施政報告中提及，“改革衹有進行時、沒有完結時，改革是一個持續創新的過程，沒有最好、衹有更好”。而立法會作為特區管治團隊的重要組成部分，不會是改革的旁觀者、評論者，而是改革的推動者、參與者，會全力支持落實施政報告所提出的改革理念與藍圖。