大熊貓孖寶　農曆新年後見市民

圖：海洋公園表示，一對大熊貓寶寶會在明年二月約農曆新年後與公眾見面。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，中央贈港的一對大熊貓，將於星期日在海洋公園與公眾正式見面。昨日的立法會經濟發展事務委員會會議上，不少議員關注海洋公園如何善用“大熊貓熱潮”，達至自負盈虧。海洋公園表示，園方會積極與不同品牌推廣大熊貓，而自家熊貓品牌的產品，不論是60元的“盈盈”育兒布偶或1400元的仿真大熊貓寶寶公仔，一推出就被搶購一空。園方透露，一對大熊貓寶寶會在明年2月約農曆新年後與公眾見面。



行政長官李家超昨日在行政會議前會見傳媒時表示，香港要推動大熊貓經濟，除了推出更多產品，政府亦鼓勵多些優惠，各界要一同努力，將大熊貓的好事變成“大好事”、“更好事”。他又表示，除了海洋公園外，香港亦會有系列大熊貓嘉年華活動推出，包括將有2500多個大熊貓裝置在不同地點展出，相信會為香港營造出熱烈的氣氛。



海洋公園主席龐建貽昨日在立法會的會議上表示，大熊貓“盈盈”誕下的一對大熊貓寶寶，體重都已超過5公斤，亦開始出牙。大熊貓為海洋公園打下了保育和教育的強心針，亦帶來商機，園方為大熊貓寶寶開設的社交平台專頁，累積粉絲速度非常快，短短數月，本港、內地和國際媒體爭相報導，已有數千篇關於大熊貓寶寶的報導，幫助說好香港故事。園方亦根據大熊貓寶寶特徵，推出自家熊貓品牌的產品，例如手機殼等。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府和公園現正積極聯乘社會各界，籌辦大熊貓相關的推廣活動及推出不同的商品、文創產品及旅遊產品等，借此提高公園的入場人次，同時推動本港熊貓旅遊的發展。



海洋公園上個財政年度的總入場人次及收入均創5年新高，但期內仍錄得7160萬元虧損；啟用三年多的水上樂園，每年虧蝕約2億元。實政圓桌田北辰質疑園方管理不善。海洋公園公司行政總裁黃嗣輝說，水上樂園至今只營運約兩年，仍處於摸索階段。楊潤雄表示，水上樂園的入園人次和收益，都與初時估計有一段距離，會與園方思考如何應對。