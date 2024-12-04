“一帶一路”國家氣象培訓中心成立

圖：“一帶一路”國家氣象培訓中心昨日正式成立。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／﻿據大公報報導，作為推進地區氣象科學和能力建設的重要裡程碑，“一帶一路”國家氣象培訓中心昨日正式成立。成立儀式在香港天文台舉行，香港特區環境及生態局局長謝展寰表示，培訓中心旨在通過人才培養和知識傳授，提升各地區的氣候應對能力。特區政府十分重視有關氣象服務的區域合作，培訓中心將培養一批氣象和氣候專家，攜手應對高影響和極端天氣。



初期以虛擬形式提供綫上培訓



中國氣象局副局長熊紹員指出，培訓中心將提升更多“一帶一路”地區氣象機構的能力，支持世界氣象組織的全民預警倡議。中國氣象局願意加強與香港天文台的協作，優勢互補，全力支持培訓中心的運行。



世界氣象組織亞洲和西南太平洋區域辦公室主任Ben Churchill表示，培訓中心的成立，標志著在增強各國應對災害性天氣能力方面邁出了重要一步，這個使命與全民預警倡議不謀而合，期望培訓中心能提供更多氣象最新發展方面的資訊和啓發。



世界氣象組織主席Abdulla Al Mandous博士通過視頻表示，培訓中心符合世界氣象組織促進氣象、水文和相關地球物理科學的國際合作使命，有助改善天氣預報和減少災害風險。