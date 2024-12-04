港大首設社區藥房　助病人兼培訓藥劑學生

左圖：位於香港大學校園內的“港大社區藥房”為首間本地大學社區藥房，於上月11日正式啟用。右圖：港大社區藥房周一至五開放，每日會有兩名註冊藥劑師和學生兼職、實習駐守。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，新一份施政報告提出2026年底推出社區藥房計劃。位於香港大學校園內的“港大社區藥房”為首間本地大學社區藥房，於上月11日正式啟用。港大醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基表示，社區藥房以“用服務做教學、用服務做科研”為理念，會向公眾開放。他亦強調，社區藥房負責協助處理“小病小痛”，協助病人自我管理，減少入院機會。



藥理及藥劑學系三年級學生周祐本表示，在社區藥房可接觸到更多受管制藥物，如精神科藥物等。使用者杜女士分享使用感受表示，使用社區藥房更加安心可靠。



提供配藥及免費藥物咨詢



港大醫學院藥理及藥劑學系於上月11日在瑪麗醫院對面的沙宣道3號學術樓，正式啟用全港首個大學教學社區藥房，為公眾提供配藥服務及免費藥物咨詢，讓該學系的學生接觸真實藥物和藥物使用者，同時推進科研的發展。現時，港大社區藥房周一至五開放，每日會有兩名註冊藥劑師和學生兼職、實習駐守，病人可購買藥物或憑醫生處方自費覆配藥物。



該藥房旨在建立一套融合跨專業教學、研究和服務社會的可持續營運模式，致力加強基層醫療健康服務。



黃志基表示，“以往教學主要用模擬藥物或空盒教配藥，社區藥房有真實的藥物，更有利於學生學習，其間會做科研改善病人用藥，之後亦會整合經驗撰文進行分享。”



社區藥房為該學系學生提供一個嶄新的學習與實踐環境，配合由學系主導的跨專業教育計劃，鞏固與臨床醫學學院及護理學院的合作，強化學生的臨床技能和跨專業協作能力。



黃志基表示，“該藥房可以幫助到我們的醫科學生、護士學生、藥劑學生以及中醫學生進行跨界別學習，讓不同專業學生互相交流，互相學習。”



黃志基指出，在英國、美國等地均鼓勵市民對健康進行自我管理，社區藥房負責協助處理“小病小痛”，藥劑師提供輕微疾病管理服務，協助病人自我管理，減少入院機會。他表示：“港大過去研究發現，不少病人入院與用藥依從性不好、無按時服藥有關，通過社區藥房，可改善病人用藥情況，從而減少入院。”

