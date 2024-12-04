大灣區港校教育展　助專才子女選學校

圖：人才辦昨日宣布，將於本月13日至15日夥拍教育界舉辦（大灣區）香港學校教育展和香港聖公會教育展。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／﻿據大公報報導，近年大批外地人士透過各項人才計劃抵港，當中不少希望子女能上本港名校，惟由於信息不對稱等原因與心水院校失之交臂。香港人才服務辦公室昨日（3日）宣布，將於本月13日至15日夥拍教育界舉辦（大灣區）香港學校教育展和香港聖公會教育展，合共近四百五十所本地中小學及幼稚園參展，參展的學校不乏聖保羅男女中學、男女拔等名校。人才辦公室總監劉鎮漢表示，教育展有助家長一站式獲得全面教育資訊，協助人才的隨行子女在香港就學及升學，呼籲人才家長把握機會親身參與。



部分學校設即場面試



據瞭解，截至2024年10月底，各項輸入人才計劃共收到近40萬宗申請，其中超過25萬宗獲批，最終抵港的人才超過16萬人。根據入境事務處和勞工及福利局的資料，在2023－2024年度（截至今年2月），各項人才入境計劃下以受養人身份獲准來港的18歲以下未婚及受養子女共有56121名。



人才辦公室總監劉鎮漢指出，今年1月至10月，7.5萬人才已來港，平均每位人才攜帶一名家眷同行，子女教育是人才選擇來港發展的重要考慮因素，現時接獲的人才查詢中，教育問題位居三甲。



他指出，在日常接觸下發現，人才家長最擔心的是不熟悉香港教育制度，求學資訊繁雜亦難辨真假，同時擔心子女適應問題。家長也希望瞭解入學關鍵時間、面試和測驗要求等實用內容。“有家庭的人才，會更加謹慎考慮，給家長一個更清晰的指引，更利於他們能在港安頓”。



人才辦將於本月13日至15日參與在亞洲國際博覽館舉行的（大灣區）香港學校教育展，近三百所私立、津貼及直資學校參展，多位教育界專家將分享選校攻略及拆解入學申請誤區，部分學校更設即場入學面試及筆試。



香港聖公會教育展亦在同一個周末於香港會議展覽中心舉行，展覽介紹超過一百四十所聖公會中小學及幼稚園。劉鎮漢表示，期望透過教育展可讓人才家長瞭解更多香港教育的資訊，並繼續與教育局及教育界緊密合作，加強對來港人才子女的教育支援。