黃友嘉：港專積極開辦應用型學科

圖：港專學院及香港專業進修學校昨日舉行“港專聚餐2024”。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／﻿據大公報報導，香港特區政府近年積極推動應用科學大學的發展，為有志在專業技術發展的青年建立康莊大道，達到行行出狀元的目標。教育統籌委員會主席、港專校董會主席黃友嘉昨日於港專聚餐致辭時表示，港專作為推動職業專才教育發展的先驅，一直矢志發展成為一所應用科學大學，積極開辦及強化切合社會需求的應用型學科，包括網絡空間安全、工業物聯網、社會工作等。希望借此支持政府優化教育，全方位推進香港成為國際專上教育樞紐和國際高端人才集聚高地，培育及吸引各類人才。



港專學院及香港專業進修學校（港專）昨日舉行“港專聚餐2024”，邀請了全國人大常委會香港基本法委員會副主任黃玉山擔任主禮嘉賓，多位全國人大代表、全國政協委員、立法會議員，以及超過250名來自社會各界的社會賢達獲邀出席。



是次聚餐以“可靠．走在前”為主題，展示港專多年來培育應用型人才的成果。港專校長陳卓禧昨日分享指出，港專早前獲邀參與政府的網絡安全攻防演練，擔任其中一隊“紅隊”，在嚴格可控的虛擬演練平台，向9個政府部門和3間公共機構組成的“藍隊”的資訊系統發動模擬真實網絡攻擊。“由於演練涉及不少政府的網絡安全現況，政府僅邀請了5隊包括兩間高等院校參與，港專很高興能成為其中一間”，他感謝政府對港專能力和誠信的信任和肯定，亦感謝港專網絡空間科技學院師生，以行動展現港專在網絡安全領域的能力。