破解腸道密碼　診斷兒童自閉症

圖：（左起）黃永昊教授、蘇奇博士及劉曉霖博士的研究團隊，利用腸道微生物開發自閉症檢測工具，靈敏度逾九成，有望於明年面世。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，腸道是人體中最大的器官，存在著100兆腸道菌和數百萬個神經元，能夠透過“腸腦軸線”來跟大腦雙向溝通。專家認為，腸道和心理狀態、疾病之間都存在著緊密的聯繫，被認為是“人體第二大腦”。



多年來，科學界致力研究腸道奧秘，發現許多疾病的治療都能從腸道入手，且幾乎涵蓋人類所有的年齡階段，這或能為未來醫學的治療思路提供一定的啟發。《大公報》專訪多位研究腸道的專家並推出系列報導，逐一介紹腸道對兒童自閉症、老年多發的柏金遜症、多發性骨髓瘤，以及對跨年齡群體的睡眠障礙的影響，希望讓市民更加瞭解腸道，並會在飲食方面提供前沿見解，注重健康。



阻礙兒童發展的自閉症，經研究證實與腸道微生態的關係密不可分，例如調節腸道微生態可緩解自閉症相關焦慮症狀。香港中文大學醫學院早前利用腸道微生物開發自閉症檢測工具，這也是全球首個、由本港研發的非入侵性自閉症檢測工具，靈敏度逾九成，有望於明年面世。＼大公報記者 餘風、吳東風（文） 何嘉駿（圖）



“最大的挑戰是自閉症患者的征狀可以很闊（差別較大），有些很輕微，有些很嚴重。香港很多患者需等待6至18個月才能有機會獲見精神科醫生，如患者年幼，例如衹有兩歲，醫護人員未必可百分百肯定其確診。現時只靠填問卷診症，還需觀察小孩發展至6歲才能瞭解是否確診，對家長而言是一種漫長的等待。”中大醫學院裘槎醫學科學教授黃秀娟表示，眼見自閉症患者家庭面對的困境，推動了團隊研發自閉症檢測工具的決心。



患者腸道微生態缺多樣性



中大醫學院早前招募1627名有自閉症及正常兒童，分析兩者的腸道微生態差異。結果發現，自閉症患者的腸道微生態中，有四組不同界別的微生物群出現變化，包括古菌、細菌、真菌及病毒。



中大醫學院內科及藥物法治療學系研究助理教授蘇奇表示，健康孩童的腸道菌群發展得很好，裡面的微生物多樣性非常豐富，“就像一個種滿花的花園，而自閉症兒童的腸道菌群的多樣性則很差，就如花園裡衹有幾棵草，別的什麼都沒有。”蘇奇指出，自閉症兒童腸道的微生物環境，未能夠為身體提供較多的功能，沒辦法幫助消化，更難以產生足夠的小分子物質去影響其免疫及神經系統，這也令到自閉症兒童的病情更嚴重，甚至經常帶有胃腸症狀的原因。

