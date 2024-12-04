調節腸道微生物群可緩解焦慮

圖：研究團隊希望利用益生菌調節腸道微生態，從而緩解自閉症相關焦慮症狀。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，研究團隊同時完成另一項先導研究，顯示調節腸道微生物群能緩解自閉症兒童的感官敏感和焦慮症狀。中大醫學院內科及藥物法治療學系研究助理教授蘇奇表示，作腸道菌群功能分析時，得知正常與自閉症兒童腸道菌群的不同，再細加分析下，發現被稱為“細胞能量轉化器”的輔酶Q，在自閉症兒童腸內數量較少；及後團隊利用動物實驗，增加自閉症兒童腸內輔酶Q的細菌，發現可以改善其征狀。



另外，蘇奇又指屬神經遞質、負責神經細胞之間交流的γ－胺基丁酸也能緩解自閉症征狀，他說因為它屬一種抑制性質的神經遞質，對某些性質的神經元可起作用，能阻斷其交流。



相關益生菌產品有望上市



“自閉症兒童其中一個明顯的特徵是重復性行為，反復地做同一個行為，不會停下來，代表其腦中某些神經元過於興奮導致，就是缺少如γ－胺基丁酸這種抑制性質的神經遞質，如有這神經元就可抑制有關兒童不太興奮，表現正常。”蘇奇進一步解釋，團隊研發了一種可以增強γ－胺基丁酸的微生態配方SCM06，向30名4至11歲的自閉症兒童提供12星期的療程，並分析他們的症狀變化，相關成分也成為最終緩解自閉症征狀的重要因素。



他表示，相關研究引導團體研發更多治療方案，經過動物及小型臨床實驗後，“可能很快便有幫助自閉症的益生菌產品上市。”他認為自閉症不只是診斷，還要設計對應的治療方案，緩解其相關征狀。