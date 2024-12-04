黎智英供認反特區政府是“為美國打仗”

圖：黎智英作供承認曾發帖文請求美國制裁中國官員、停止向中國輸送科技產品。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀發布煽動刊物及勾結外國勢力案，昨日踏入第101日審訊。



庭上證供顯示，黎智英在接受外媒訪問時承認，香港的“反政府事件”是“為美國打仗”，又在Twitter發文談及制裁名單建議。黎又承認曾發布帖文請求美國制裁中國官員、停止向中國輸送科技產品，又希望美國實施“更嚴苛的制裁”以逼停香港國安法。



黎智英第九日出庭自辯作供。辯方繼前日展示黎智英在2019年7月10日出席“美國智庫保衛民主基金會”（FDD）的座談內容節錄後，昨日接著在庭上播放有關座談片段，當中片段顯示黎稱若美國向中國開展一場比拼價值觀的“冷戰”，我們將與美國同一陣綫，又指我們會不惜犧牲所有，在前沿陣地為美國而戰。黎辯稱他所指的香港示威者站於美國立場，為美國而戰只是一個比喻，因他認為美國與香港擁有相同的價值觀，又稱香港需要美國的支持才可於“戰爭”中取得勝利。



辯方展示2020年5月23日，黎向李兆富發送一張唐英年與多名港區全國政協委員一同手持支持香港國安法橫額的合照，并指示李將照片發布在黎的Twitter，配以文字內容“美國政府應否將這些人列入制裁名單？”。黎承認向李兆富下達該指示。



指示《蘋果》發起“一人一信”乞美出手



2020年5月22日，黎指示張劍虹於《蘋果》發起“一人一信行動”，呼籲香港市民參照所提供的反香港國安法信件範本，寫信予時任美國總統，促請特朗普政府出手反對香港國安法。《蘋果》在2020年5月24及25日，一連兩日分別於頭版及A3版刊登有關“行動”。



辯方引述陳沛敏於24日透過WhatsApp向黎發送黃之鋒Facebook帖文，顯示黃不贊成“一人一信行動”，黃於帖文表示“睇到真係覺得有啲骨痹同埋肉麻……更加望唔透美國民主黨嘅國會議員睇到有咩感覺……萬一聽日佩洛西個幕僚email問我點解會咁……”。黎確認當時他回複陳沛敏時已明確指出不同意黃的看法。黎亦承認知悉當時除黃之鋒、李柱銘外，包括陳沛敏、張劍虹等《蘋果》高層亦不認同發起有關聯署，但他仍繼續推動該行動，“因為我係老板”。

