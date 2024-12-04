“國家憲法日”座談會今舉行

圖：加強憲法教育，培養愛國愛港新一代，對保障香港繁榮穩定至關重要。圖為過去國家憲法日活動。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，為使社會各界對《憲法》、《基本法》、國家安全相關法例，以及《憲法》與《基本法》共同構成的特區憲制基礎和秩序有更深切的了解，特區政府今日將聯同中央政府駐港聯絡辦合辦“國家憲法日”座談會，并由勵進教育中心擔任支持機構。政府發言人表示，《憲法》、《基本法》及國家安全相關法例不但對“一國兩制”行穩致遠至關重要，對特區社會民生經濟發展以至市民的日常生活亦十分重要，呼籲市民各界踴躍觀看座談會，以對相關情況有更深切的認識和了解。



2014年11月1日，第十二屆全國人民代表大會常務委員會（全國人大常委會）決定將每年12月4日訂為“國家憲法日”，通過多種形式開展《憲法》宣傳教育活動，以增強社會的憲法意識，弘揚憲法精神，加強憲法實施，全面推進依法治國。今年的12月4日正是“國家憲法日”成立十周年的重要日子。



主題：憲法與進一步全面深化改革



為深入貫徹二十屆三中全會的重要精神，全面落實《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，今年的座談會將以“憲法與進一步全面深化改革”為主題，設主題演講及對談環節，探討《憲法》在進一步全面深化改革、推動中國式現代化的進程中所擔當的重要作用，以及香港在當中所扮演的重要角色。



座談會今日上午11時至中午12時30分在香港會議展覽中心舉行，并同步在網上直播。屆時市民可登入政府新聞處網頁、Facebook專頁等收看，香港電台電視32台亦會進行直播。