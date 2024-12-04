提升國安意識　特首辦主任帶隊參觀國安展廳

圖：昨日特首辦主任葉文娟帶領一眾副局長、政治助理和特首辦人士，前往位於香港歷史博物館內的國家安全展覽廳參觀。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，今日（4日）是國家憲法日，特首辦主任葉文娟昨日帶領一眾副局長、政治助理和特首辦人員，前往位於香港歷史博物館內的國家安全展覽廳參觀。他們表示，法律是維護國家安全最重要的工具之一，參觀展覽有助加深市民對國家的認同感並提升社會凝聚力，加強提升國家安全觀念。



政制及內地事務局副局長胡健民指，身為公職人員，更應深入瞭解及有效落實維護國家安全的宗旨。他期望本港市民深刻認識和理解國家安全的重要性，表示會做好引領的工作，積極推動香港的國家安全教育，讓市民認知及自覺維護國家安全。



續邀青年參觀 瞭解國安重要性



民政及青年事務局副局長梁宏正及民青局長政治助理張進樂一同參觀展覽。梁宏正說，今次的參觀能夠令一眾同事對國家安全有更深入瞭解，對於未來工作有很大幫助，而在未來的日子，民青局會繼續邀請青年參觀，亦希望透過展覽廳令香港青年更加全面瞭解國家安全的意識同重要性。



特首辦特別助理黃芷淵表示，政府管治團隊應發揮牽頭作用，積極參與國家安全建設，提高責任感和主人翁意識。此次參觀活動，有助她進一步鞏固提升對總體國家安全觀的20個安全領域、“一國兩制”和香港特區維護國家安全法律等的瞭解。



政務司司長政治助理李惠形容，國家安全展覽廳對從“黑暴”陰霾走出來的香港來說別具意義。她認為，展覽深入淺出、圖文並茂地介紹國家自建國以來的各項成就、總體國家安全觀、弘揚愛國主義精神，當中又特別展出香港國安法公布實施當日在天安門廣場飄揚的國旗，形容“非常珍貴”，令她眼界大開。