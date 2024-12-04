國鐵管理技術傳幫帶　育老撾培育鐵路人才

圖：在中老鐵路萬象運營管理中心，中老師徒4人一同對機車部件進行攻關。\新華社（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，“考慮到老撾缺乏鐵路管理經驗，集團派出優秀人才到老撾，指導和協助老方共同開展鐵路運營工作。”國鐵集團國際部負責人介紹，中老鐵路投入運營以來，中方先後派出900多名管理和技術人員前往老撾，發揮中方師傅“傳幫帶”作用，全面提升老撾員工實踐操作技能，目前已累計完成老撾籍員工資格性培訓1263人次，首批14名老撾籍火車司機獲頒駕駛證並實現獨立值乘，打造出老撾第一代鐵路技術人才班底。



據悉，“援老撾鐵道職業技術學院”項目是中老鐵路的配套項目之一，老撾方面選派40名學員到昆明學習2年，學員回國後，中方再分批安排教學團隊到老撾，用5年時間指導幫助老撾鐵道職業技術學院形成完備的教育教學組織管理體系，培養本土技術技能人才。2023年8月，40名老撾籍教師已完成學習後回國，承擔起為老撾培養鐵路專業人才的重任。目前，來自昆明鐵道職業技術學院的第三批專家團隊也已抵老撾，支持老撾鐵道職業技術學院的教學工作。



數據顯示，到2026年底，中老鐵路萬象運管中心老撾籍員工占比有望達到80%，琅勃拉邦維保中心的老撾籍員工占比將由45%提升至65%。