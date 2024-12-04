富權：2028大選仍可能會有“藍白合”？

中評社香港12月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：“二零二八”大選仍可能會有“藍白合”？以下為文章內容。



繼台灣民意基金會日前公布民調，被問到最欣賞與最不欣賞的六都市長時，台中市長盧秀燕是最欣賞的市長、獲最不欣賞的比例也最低，《ETtoday民調雲》前日公布最新調查結果，盧秀燕施政六周年，台中市整體施政滿意度百分之七十五點七，市民居住幸福感也高達百分之八十五！為此，就連民進黨出身的台灣民意基金會董事長游盈隆也表示，二零二八年大選如果是藍綠一對一對決，盧秀燕代表國民黨參選，又獲民眾黨高度支持，大選結果難以想像；若“藍白合”，盧秀燕搭配黃國昌，民進黨就得面對非常可怕的對手了。



這就讓人們感到興趣，在“二零二八”台灣地區領導人大選時，倘若是中國國民黨決定提名盧秀燕參選，而台灣民眾黨在黨主席柯文哲的官司未了，甚至有可能會被判刑的情況下，倘是進行黨內初選，黃國昌出線的機率甚高，兩人會後推動“藍白合”，組成“盧黃配”參選？倘果如此，真的有可能會實現“下架民進黨”的願景。



根據台灣民意基金會日前公佈的民調，當問到：“在目前六都市長，蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁等六人當中，您最欣賞的是哪幾位？（可復選）”結果發現：台灣人最欣賞的六都市長，依序是：台中市長盧秀燕百分之四十五點七，一馬當先；高雄市長陳其邁與台北市長蔣萬安皆為百分之二十七點七，並列第二；新北市長侯友宜百分之十七點九，屈居第三；桃園市長張善政百分之十三點三，搶下第四；台南市長黃偉哲百分之十點四，敬陪末座。



而當問到：“在目前六都市長，蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁等六人當中，您最不欣賞的是哪幾位？（可復選）”結果發現：台灣人最不欣賞的六都市長，依序是：高雄市長陳其邁二十七點以、台南市長黃偉哲百分之十六點八、新北市長侯有宜百分之十三點七、台北市長蔣萬安百分之十三、桃園市長張善政百分之九、台中市長盧秀燕百分之八點九。

也就是說，盧秀燕不但是在“欣賞榜”中名列第一，而且在“不欣賞榜”中名列最末，因而可以說是“雙第一”。這是近年罕見的“雙第一”記錄。因為在過去同類的民調中，榮登正面榜首者，往往負面指數也不低，“此事古難全”。



游盈隆隨後在一個節目中指出，盧秀燕的高人氣非其他五都市長可比。欣賞她的人來自四面八方，不分年齡、教育和全台各地，除了獲得可觀的國民黨支持者和中性選民青睞，民眾黨也有六成八支持者支持盧秀燕，尤其盧秀燕找民眾黨前立委蔡壁如進台中市府，相當深謀遠慮，即使未來民眾黨柯文哲被判刑，這股挺盧秀燕的力量也不會消散。就連民進黨支持者也有二成七欣賞。獲得廣大人民的善意支持是無價的政治資產。



游盈隆暗示盧秀燕已經羽翼豐滿，將在台灣政治過程中展翅高飛。二零二八年大選如果是藍綠一對一對決，盧秀燕代表國民黨參選，又獲民眾黨高度支持，大選結果難以想像；若“藍白合”，盧秀燕搭配黃國昌，將所向無敵，民進黨就得面對非常可怕的對手了。

