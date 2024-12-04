李書磊：以開放姿態　推動各國消除隔閡

中評社北京12月4日電／據大公報報導，2024年“讀懂中國”國際會議（廣州）開幕式上，中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊宣讀習近平主席賀信并作主旨演講。李書磊在主旨演講中表示，今年7月，中國共產黨召開二十屆三中全會，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，這是對中國堅定推進改革開放的鮮明宣誓，也是對全球議題的響亮回答。



李書磊指出，進一步全面深化改革，只有堅持守正創新才能行穩致遠。習近平主席前不久指出，要把頂層設計和摸著石頭過河結合起來，鼓勵做“第一個吃螃蟹的人”。之所以這樣強調，就是要充分調動各方面參與改革的積極性、創造性，充分發揮人民的首創精神。



李書磊表示，進一步全面深化改革和高水平對外開放是相輔相成、有機統一的。40多年來，中國一方面積極推進“引進來”和“走出去”，一方面在參與國際合作與競爭中倒逼自身改革，逐步成為世界工廠、世界市場。事實證明，改革開放不僅發展了中國，也造福了世界，是中國和世界共同發展的偉大歷程。



李書磊表示，我們將更加主動地學習世界、融入世界，推動不同文明的交流互鑒，始終以開放姿態和包容胸懷，學習借鑒人類創造的一切優秀文明成果，積極開展國際人文交流合作，推動各國人民在相交相知中消除隔閡，增進共識。