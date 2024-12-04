中國經濟活力強　全球投資樂土

圖：中國市場規模大，產業鏈供應鏈完備，是全球投資熱點。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，近月中國製造業逆勢穩步擴張，展現經濟活力強勁，因而繼續成為全球投資樂土。今年來全國新設立外商投資企業保持雙位數增長，反映美國貿易關稅威脅及歐洲政經不穩等利淡因素困擾下，全球發展的最大機遇仍在中國。



美國向華發出貿易關稅威嚇，無礙外資投資中國的信心。事實上，中國超大規模市場與完備產業鏈供應鏈，繼續是全球投資熱點。最近在北京舉行的第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，吸引逾600間企業展示供應鏈上中下游環節的新技術、新產品。



新設外企增 無懼美關稅威嚇



值得留意的是，鏈博會境外參展商占比由首屆26%上升至32%，當中美資企業包括蘋果公司、特斯拉、谷歌、美光、沃爾瑪等，反映特朗普貿易關稅威脅，改變不了全球化穩步向前發展、企業加大投資中國的大勢。



美國候任總統特朗普對華發出加征貿易關稅威脅，其中一個目的是推動全球產業鏈重整，意圖將分布海外的製造業回流美國本土，但美國生產成本高昂、欠缺技術工人，與全球化發展、國際分工潮流相背馳，加征關稅做法只會加劇通脹，衝擊自身經濟。標準普爾看淡明年美國經濟，預期經濟增長會由今年約3%顯著減速至2%以下。至於歐洲經濟景況可能更差，俄烏衝突持續下，近月歐元區通脹有升溫跡象，歐央行繼續減息提振經濟的可能性下降。



置地重拳出擊 看好中國樓市



禍不單行是，法國政治內鬥，目前標普給予法國信貸評級為AA－，但法國10年期國債息曾升至逾3厘，一度比曾發生債務危機的希臘10年期國債息還高。

