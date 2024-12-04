投資情緒改善　港股跨年迎升浪

中評社北京12月4日電／據大公報報導，進入本年最後一個月，港股、A股無懼人民幣貶值，出現兩連升。中資股回暖，相信主要是近兩個月的外部擾動因素暫告一段落，加上近期公布的內地經濟數據，以及對中央經濟工作會議的憧憬，帶來投資情緒的改善。接下來，若外圍沒有興風作浪，港股進入跨年回升行情不足為奇，可留意近期強勢的蘋果產業鏈，和受益中央政策的化債股。



年末行情在A股歷史上出現的概率挺高，根據中金對過去15年A股歲末年初表現（12月至次年2月）的總結，其間超過半數時間出現上漲，其中若現明顯上漲，一般伴隨著投資者對政策預期的改善、基本面預期的提振和流動性支撑。包括2012至2013年、2014至2015年、2018至2019年三次跨年行情，A股漲幅超15％。



上述提及的利好因素，同樣也在今年出現，而2018至2019年亦面對過關稅風險，只是當時市場已大致消化。這一次的衝擊可能更大，因面對未知的關稅增幅和實施時間，如果僅僅是較早前美國當選總統宣稱的10％關稅增幅，相信市場已完全反映。更大的風險是10％之後，還會不會加？加多少？



今年還有一點不同的，是內地刺激經濟政策的力度，一般的認知是美方加關稅愈多，中方的刺激力度愈大。上個月推出的10萬億元人民幣化債額度，令市場對下一輪政策刺激的胃口大大提升，比如若中央將明年赤字率提高至4％或以上，可視為中央財政政策實現從穩定經濟到刺激經濟的突破。