展望2025財政政策：赤字率可適當提高

圖：分析指出，未來財政支出要轉向投資和消費並重，增加醫療教育養老等支出，進而提高居民消費意願。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，2025年中國經濟將走向何方？成為各方討論焦點。其中，財政政策被寄予厚望，赤字率是核心關鍵。在一系列財政政策工具中，赤字率不僅意味著財政力度的大小，更重要的是起到穩定預期、提振市場的作用。筆者建議赤字率在3.5%以上乃至4.0%。



綜合來看，2025年財政政策工具可考慮包括以下構成：赤字率4.0%、專項債4.5萬億元（人民幣，下同）、超長期特別國債1萬億元（支持兩重兩新）、特別國債3萬億（補充銀行資本金1萬億，房地產穩定基金2萬億），合計14萬億元，相當於GDP的10.2%。這其中至關重要的是赤字率，無論3.0%還是4.0%，赤字絕對規模相差不大，但信號意義和穩定預期的意義卻相差萬千。



首先，3%赤字率並非鐵律，該突破就必要突破。過去一直在講3%是遵守財政紀律與否的標準線，實際上赤字率不論是3%還是4%，都難以真正起到約束財政紀律的作用。過去中國長期採用“控赤字、擴專項債”的理念，控制3%的赤字率，但經濟發展又需要很多資金，結果是專項債規模逐年增加，還不夠怎麼辦？這就滋生了大量的隱性債務，就形成了“控赤字、擴專項債和隱性債務持續增加”的財政實踐。



其次，衡量財政政策的積極程度，有必要從盯住靜態的赤字率轉到盯住財政支出增速，支出增速達到或者接近名義經濟增長就是積極的。赤字率是靜態的，但經濟運行是動態的，長期以一個靜態指標來支持動態的經濟運行，是不合適的。財政政策怎樣才是積極的？有必要盯支出增速，而不是赤字率的水平。財政收入會不斷波動，根據確定的赤字率和赤字規模進而確定支出規模，可能就會出現順周期的行為。



再次，經濟下行期的財政政策應當以支出政策而非收入政策為主。從過去幾年的情況可以發現，在經濟下行期企業和居民信心不足的情況下，寄希望於收入端的減稅降費政策來拉動經濟增長，效果是有限的。減稅減到了企業和居民，但是企業和居民信心不足，企業難以大幅追加投資、居民難以大幅增加消費，所以減稅降費所帶來的結果就是債務增加、但經濟增長有限。最近有專家提出提高個人所得稅基本扣除標準，提高到8000、10000元來降低個人所得稅。但筆者認為這種效果可能有限，初心是好的，但方式可能欠妥當，應該採取更加有效的方式來支持中低收入群體。



最後，要優化支出結構，財政政策重點從投資為主轉向投資與消費並重。投資和消費同等重要，關鍵是投資方向的問題。我們團隊最近對十個經濟體的公共投資及國內31個省份的基建投資作比較，發現投資存在的問題是：人均不足、結構性問題更多。結構性問題體現為“硬基建多、軟基建少”；“人口流入的東部地區基建不足、人口流出區域基建過剩”。



提高居民消費意願

