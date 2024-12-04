適應市場改變　避過淘汰戰

圖：社會不斷變遷，香港當前也面臨不斷變化的環境，希望港人應變，拒絕躺平。（圖源：大公報） 中評社北京12月4日電／據大公報報導，香港近年可謂歷盡滄桑，有一些港人可能從樂觀變成悲觀。樓市上，大家從傳媒報道上看到樓價不斷下跌的消息。筆者認為，政府要穩定樓市，一定要連環出招、環環相扣。



人類生存在社會裡，遇到不一樣的環境，需要改變心態，從而改變命運。當年，美國牛仔年代結束進入鐵路時代，馬蹄鐵工人出現大量失業，很多工人一直都等待市道回複景氣，但他們永遠等不到那一刻，因為時代已經改變了。



如果面對的是時代改變，我們就應該趕快爭取時間去適應游戲規則，不要再花時間自怨自艾。樂觀者勝利的原因不是他們克服市場，而是他們贏了自暴自棄。



現在市道欠佳，其實是社會面對很多改變，道理就如汽油車可能會被電動車淘汰一樣。筆者覺得地產代理的人海戰術一樣要面對淘汰，因為人海戰術之下，即使市道回複，“食白果”的人一樣會多得很。筆者經營的公司是用“多舖少人”去平衡“僧多粥少”，算是殺出了血路，11月份同事人人開4．2宗成交。



勤奮樂觀者遇到逆境照樣前進。悲觀者選擇躺平，即使市道好時也會困難處處。躺平甚至放棄者會被更勤力的精英取代。筆者希望港人拒絕躺平，珍惜機會。



（作者為祥益地產總裁）