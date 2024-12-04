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日媒說日本密切關注韓國緊急戒嚴令事件
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2024-12-04 15:15:51
中評社北京12月4日電／據新華社轉日本朝日電視台4日報導，對於韓國總統尹錫悅發布緊急戒嚴令後又將其解除一事，日本首相石破茂表示正在密切關注。
石破茂4日上午在首相官邸接受媒體採訪時說：“自昨晚戒嚴令發布以來，我們一直密切關注事態發展。”針對在韓日本公民的安全問題，他說，使館已通過發送領事郵件等方式採取可能的應對措施。
日本外務省人士對共同社說，尚不清楚具體發生了什麼，但“宣布戒嚴是非常嚴重的事情，韓國國內可能陷入混亂，日本將繼續關注事態發展”。
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