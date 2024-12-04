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美國駐韓國大使館取消常規領事服務
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2024-12-04 15:23:42
中評社北京12月4日電／據新華社報導，美國駐韓國大使館3日發布通告說，受韓國緊急戒嚴令及後續事態影響，美大使館4日將取消常規領事服務，大使館工作人員將最大程度遠程辦公。
通告說，儘管韓國總統尹錫悅已經解除緊急戒嚴令，但韓國當地局勢仍不穩定。在韓美國公民應避免前往示威活動發生地，身處大量人員聚集或抗議活動地點附近時應謹慎行事。
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