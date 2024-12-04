韓國在野黨推動彈劾尹錫悅

中評社北京12月4日電／據新華社報導，韓國最大在野黨共同民主黨4日就總統尹錫悅發布及解除緊急戒嚴令一事表示，將以內亂罪控告尹錫悅等人，並推動彈劾尹錫悅。



共同民主黨首席發言人趙承來在當天舉行的記者會上說，發布違憲、違法的緊急戒嚴令是內亂罪，共同民主黨將以內亂罪控告總統尹錫悅、國防部長官金龍顯、行政安全部長官李祥敏等人，並推動彈劾尹錫悅。