破預算僵局引發連鎖效應　法國政府或垮台

中評社北京12月4日電／據新華社報導，法國總理米歇爾·巴尼耶2日繞過國民議會、即議會下院，強行通過一項社會保障法案，引發極右翼和左翼政黨強烈不滿。相關議員提交動議，準備彈劾巴尼耶。



多家海外媒體分析，由於上述兩大陣營在國民議會中占多數席位，“幾乎可以確定”法國政府將在本周晚些時候垮台。



強行通過預算法案引不滿



巴尼耶2日利用一項“罕見”的憲法機制，未經國民議會投票表決通過一項社會保障法案。這一法案是巴尼耶政府10月所提2025財政年度預算草案的一部分。



極右翼國民聯盟和左翼政黨聯盟“新人民陣線”強烈反對，均宣布提交針對巴尼耶政府的不信任動議。據多家媒體報導，不信任投票最早可能於4日進行。



國民聯盟領導人瑪麗娜·勒龐說，“法國人已經受夠了”，巴尼耶上台以來讓事情愈發糟糕，“我們正發起一項針對政府的不信任動議”。



勒龐領導的國民聯盟反對2025年預算草案部分內容並提出調整要求。勒龐指責巴尼耶對此視而不見，且未就相關條款進行磋商。



路透社援引一名消息人士說法報導，巴尼耶已就預算草案作出重大讓步，上周宣布放棄提高電力稅的計劃。但國民聯盟仍希望政府作出更多調整，包括根據通貨膨脹率提高養老金、削減對歐洲聯盟預算貢獻。據法新社報導，巴尼耶政府不打算進一步調整包括社會保障在內的預算計劃。

