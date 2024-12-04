中評社北京12月4日電／據新華社轉韓聯社4日報導，瑞典首相克里斯特鬆推遲了原定於本周對韓國的訪問。



報導說，克里斯特鬆原定5日抵達韓國進行正式訪問，並同韓國總統尹錫悅舉行會談。目前尚不清楚訪問推遲到何時。