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瑞典首相推遲訪韓
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2024-12-04 15:19:47
中評社北京12月4日電／據新華社轉韓聯社4日報導，瑞典首相克里斯特鬆推遲了原定於本周對韓國的訪問。
報導說，克里斯特鬆原定5日抵達韓國進行正式訪問，並同韓國總統尹錫悅舉行會談。目前尚不清楚訪問推遲到何時。
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