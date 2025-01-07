中評月刊：特朗普對華政策趨向研判

中評社香港1月7日電/中國社會科學院美國研究所研究員袁征、中國社會科學院大學國際政治經濟學院博士生關成龍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2024年12月號發表專文《特朗普第二任期對華政策趨向研判》，作者認為：隨著特朗普重返白宮，保守派全面接管聯邦行政、立法、司法三大機構，美國政治向右轉已是大勢所趨。特朗普第二任期將以保守主義理念重塑美國的內政外交路線，將“深層國家”視為主要對手，以“美國優先”原則再度調整對外關係。在對華政策方面，特朗普“2.0時代”將較其第一任期具有明顯的延續性，美國對華戰略競爭的底色不會發生變化，特朗普政府對華基本訴求和談判風格也不會發生較大變化。從政策領域來看，特朗普的貿易政策將給中美關係帶來挑戰，但特朗普上台加劇美國內部政治鬥爭、新孤立主義傾向讓同盟體系鬆動以及交易心理或為中國外交帶來機遇。特朗普再次入主白宮，中美關係又站在了一個選擇的路口，雙方互動的機遇與挑戰同步上升，如何管控分歧、拓展合作和延續企穩勢頭將至關重要。文章內容如下：



美國大選塵埃落定，特朗普以312對226張選舉人票當選美國第47任總統。特朗普創造了歷史，成為19世紀末格羅弗·克利夫蘭以來第一位競選連任失敗後再度贏得總統職位的政治人物。現年78歲的特朗普也成為了有史以來最年長的當選總統，打破了拜登保持的記錄。隨著明年新一屆國會和特朗普政府就位，保守派全面接管聯邦行政、立法、司法三大機構，美國政治向右轉已是大勢所趨，內外政策也將全面步入保守主義周期。特朗普再度當選給美國和世界都帶來了更多的不確定性和巨大的變數。經濟學人智庫 (EIU ) 早先發布“特朗普風險指數”（Trump Risk Index），用以評估特朗普回歸帶來的貿易和安全風險。①11月6日，《紐約時報》刊發評論文章，認為特朗普的勝利“給美國帶來了一個不確定的時代”。②



一、特朗普再度執政帶來的衝擊波



自去年以來，中美高層交往頻繁，雙方加強了磋商，使得中美關係止跌企穩。然而，美國依舊將中國視作最大的競爭對手，繼續推行制華遏華政策。特朗普即將再次執政，給陷入低谷的中美關係帶來更多不確定性因素。