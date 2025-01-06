中評月刊：特朗普台海政策的確定與不確定

中評社香港1月6日電/上海國際問題研究院台港澳所所長邵育群在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《特朗普2.0時期台海政策的“確定”與“不確定”》，作者認為：特朗普2.0時期的台海政策既有確定性，也有不確定性。確定性由美國對華戰略目標決定，在全面遏壓中國、防止中國具有挑戰美國全球霸權的目標指引下，特朗普2.0時期的台海政策將繼續“以台制華”，在地緣戰略影響力、關鍵技術和意識形態三個領域對華打“台灣牌”。不確定性主要表現在兩個方面，一是特朗普政府內“國安強硬派”、“讓美國更偉大派”、“現實主義派”和“意識形態派”之間互相博弈，由特朗普充當最終的“裁判”，這會影響其台海政策的走向；二是特朗普政府有可能改變當前對華“威懾”與“再保證”嚴重失衡的情況，一定程度上改變美國深陷台海安全困境的局面。文章內容如下：



共和黨候選人特朗普在2024年美國大選中的獲勝幅度之大超出了外界的普遍預期，與此同時，共和黨拿下參眾兩院多數席位，這為特朗普在未來四年推行其所希望的內外政策提供了足夠的“合法性”和可能性。特朗普勝選後，迅速提名新政府安全、外交領域的重要官員，如提名拉美裔參議員盧比奧為國務卿、電視主持人海格塞斯為國防部長、眾議員沃爾茲為國家安全顧問、拉特克利夫為中情局局長。雖然國務卿和國防部長等內閣成員的提名需要參議院通過，但從提名人選本身即可看出特朗普2.0對外政策的大致方向。結合特朗普2.0的外交政策方向、特朗普競選期間的言論及美國戰略界關於對華政策的辯論，本文認為，特朗普2.0時期的美國對華戰略目標——即全方位遏壓中國的發展，防止中國具有全面挑戰美國霸權的實力——不會改變，改變的是政策風格、具體手段和議題重要性排序。在此大背景下，特朗普2.0的台海政策主軸仍將是“以台制華”，政策內容中既有高度“確定”的部分，也有“不確定”的部分需要繼續觀察。



一、2024年美國大選與特朗普2.0時期的對華戰略



2024年美國大選拉下帷幕時，外界大致可以做出以下兩個個判斷：第一，共和黨候選人特朗普獲勝幅度之大超出了外界普遍預期。所謂“幅度之大”體現在兩個層面，第一，特朗普拿下了全部“戰鬥州”（battle grounds），因此選舉人票比哈里斯多了86張；第二，特朗普的選民票也比哈里斯多了300多萬張。選前，即使預測特朗普能獲勝的觀察家一般也認為特朗普將“小勝”，即拿下七個“戰鬥州”中的部分，選舉人票超過270，但選民票少於哈里斯。現在特朗普獲得“大勝”，再加上共和黨同時控制了參眾兩院，這就為特朗普推行其希望的內外政策提供了“合法性”和可能性。