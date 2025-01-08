中評月刊：特朗普全球格局重構及對中美影響

中評社香港1月8日電/電子科技大學外國語學院教授暨東南亞研究所暨區域國別學研究中心所長秦博、中共成都市委黨校科技與生態文明建設教研部副教授徐浩銘、成都中醫藥大學馬克思主義學院副教授程晨在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2024年12月號發表專文《特朗普第二任期全球格局重構及其對中美關係影響》，作者認為：2024年特朗普再次當選美國總統，預示全球政治格局將迎來深刻變革。秉持“美國優先”理念，他推行保護主義和“去全球化”政策，試圖重塑全球秩序。然而，在當前中國崛起、俄烏衝突、中東動蕩和全球供應鏈重組等嚴峻局勢下，特朗普的政策可能會為全球秩序帶來新的衝擊與變數。本文系統分析了特朗普政策對全球秩序和中美關係的影響，首先解析了“美國優先”政策的核心內涵及其在全球治理中的導向作用，隨後從多個維度探討該政策對全球秩序的影響機制。本文還構建了基於數學模型的框架，量化特朗普政策可能引發的供應鏈脫鈎風險，探討中美產業脫鈎的時間路徑及其系統性風險，最終為全球政治經濟秩序的重構提供系統性預判及政策建議。文章內容如下：



一、“美國優先”與全球脫鈎挑戰多邊秩序



在首個總統任期內，特朗普通過“美國優先”政策重塑了美國在全球經濟與政治中的地位，〔1〕引發了關稅壁壘、出口管制和投資限制等經濟保護主義措施，對全球多邊合作體系和中美關係產生深遠影響。此次特朗普再次當選，預示該政策可能進一步強化，從被動貿易保護走向深度脫鈎與主動分裂，意圖重塑全球供應鏈和經濟規則。下文將從經濟保護主義深化及“主動分裂”策略兩方面，分析特朗普第二任期可能採取的措施及其對全球經濟格局的潛在影響。